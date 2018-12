EMPOLI-INTER MAROTTA SQUALIFICA SAN SIRO RICORSO - L'Inter torna in campo ad Empoli, dopo la vittoria sul Napoli. Tre punti conditi da polemiche e dopo gli insulti razzisti nei confronti di Koulibaly, culminati con la squalifica di due turni dello stadio 'San Siro'.

"È stata una settimana che deve portare a grandi riflessioni, sulla morte del tifoso e sui comportamenti razzisti - le parole di Beppe, amministratore delegato nerazzurro, a 'Sky' - Secondo me, il mondo del calcio non deve essere demonizzato, si deve parlare di un disagio sociale della nostra società civile. Ricominciamo con l'Empoli, cercando di accantonare momentamente queste questioni, in attesa di debellare queste situazioni. Fermare il campionato mi sembrava azzardato, ma non dobbiamo dimenticare l'accaduto. Abbiamo preso atto delle decisioni del giudice sportivo, ma sicuramente non faremo appello. Anche se questa decisione penalizza anche tifosi che non c'entrano nulla. Siamo qui per dare continuità ai nostri risultati, abbiamo degli obiettivi importanti davanti, vogliamo arrivare lontano"