PAGELLE E TABELLINO DI JUVENTUS-SAMPDORIA/ In casa la Juventus chiude il girone d'andata con un nuovo record, 53 punti raggiunti. Partita però in bilico fino alla fine. La Sampdoria dopo un primo tempo quasi in sofferenza, riprende campo e ritmo di gioco. La Juventus però non si fa soprendere e detta i tempi, pressando alta la doria. Altro rigore concesso con l'ausilio del Var, questa volta pero a favore dei padroni di casa, Ronaldo siglia la doppietta personale. Una disattenzione nel recupero poteva costare caro ai bianconeri. Saponara va in rete partendo però da una posizione di fuorigioco, Valeri chiamato dal Var annulla il gol.

JUVENTUS

Perin 6 – Sul rigore ben calciato da Quagliarella non può tanto. Presente nelle uscite.

De Sciglio 6,5 - Gran giornata. Bene in entrambe le fasi, galoppa sulla corsia, preciso anche nelle sovrapposizioni e arriva spesso anche al cross.

Rugani 6 – Attento e ordinato negli anticipi e in copertura. Leggerezza da giallo che compromette la sua prestazione.

Chiellini 6 – Solita grinta difensiva. Nel primo tempo in una bell’azione della squadra si propone come terzino aggiunto partecipando alla manovra.

Alex Sandro 6 – Positivo nei primi 45’ minuti, un po’ altalenante all’inizio della ripresa. Quando la squadra ricomincia a giocare anche lui torna a convincere.

Can 5,5 – Dopo un inizio discreto perde la concentrazione. Il fallo da rigore sembra averlo segnato. Troppo morbido in uscita, perde palloni importanti.

Pjanic 6 – Gioca vicino la difesa e da subito dà ordine. Gestisce con qualità il centrocampo. A Bergamo la sua assenza si è sentita.

Matuidi 6 - Attacca sempre lo spazio soprattutto quando Ronaldo e Dybala escono. Corre tanto, copre lo spazio e si fa vedere negli inserimenti. Con un tiro potente cerca la porta ma trova Audero. Dal 82’ Costa sv

Dybala 6,5 – Partita di sacrificio e generosità, sembra aver studiato per essere un nuovo Mandzukic. Stabile a destra, solito ruolo tra le linee. Suo il lancio ad aprire per il gol di Ronaldo. Gran sostegno anche in copertura.

Mandzukic 6 – Solito tutto fare. Ogni tanto sprecone e disattento in area, non da lui. Dal 68’Bernardeschi 6– Si posizione quarto di destra a centrocampo. Errori dovuti forse dai pochi minuti nelle gambe.

Cristiano Ronaldo 7 – Parte bene andando in rete dopo pochi minuti, merito anche dell’imbeccata di Dybala. Sempre raddoppiato deve velocizzare le giocate. Trova un Audero reattivo su un tiro di potenza, ma lo punisce realizzando il calcio di rigore.

All. Allegri 6,5 – Qualche calo mentale dopo il pareggio che rischia di mettere in salita la partita. I cambi e gli uomini in campo però rispondono come meglio sanno fare. Ennesimo record raggiunto.

SAMPDORIA

Audero 5,5 – Arriva con la mano sul tiro di Ronaldo ma non riesce a deviare fuori. Coperto dai suoi difensori vede partire il pallone.

Riesce a mettere in calcio d’angolo un tiro potente di Matuidi, gran parata, anche su Ronaldo non fa sconti.

Sala 6 – Più determinante in fase difensiva. Con attenzione segue le avanzate bianconere.

Ferrari 6 – Oggi spostato centralmente per le assenze. Prestazione nel complesso soddisfacente.

Colley 6,5 – Come tutta la linea difensiva contiene gli attaccanti bianconeri con ordine. Salva di testa su Ronaldo.

Murru 6 – Cerca di coprire la zona restando stretto sull’uomo. Attento a Dybala e De Sciglio.

Praet 6 – Imposta partecipa attivamente alla manovra. Quando trova spazio tra le linee è un pericolo per gli avversari. Da menzionare anche la partita di sacrificio in copertura.

Ekdal 6 – Dopo aver invertito la posizione prende coraggio e campo. Guida il centrocampo con tutta un’altra qualità. Dal 82’ Jankto sv

Linetty 6 – Il meno tagliente in mezzo al campo. Fa comunque quello che deve senza sbavature.

Ramirez 5,5 – Poco incisivo nel primo tempo, non emerge ne tanto meno dà concretezza al suo ruolo. Dal 72’ Saponara 6 – Segna un bel gol angolato che beffa Perin ma annullato per fuorigioco.

Quagliarella 7 – Contenuto dai difensori bianconeri fino al pareggio, ha il merito di aver realizzato il rigore con con la solita freddezza.

Caprari 6 – Il suo calcio d’angolo a giro insidioso scaturisce il fallo di Can che porta al rigore. Statico all’inizio ma in ripresa dopo il pareggio. Movimenti con e senza palla anche fuori dall’area avversaria. Bene negli inserimenti. Dal 67’ Defrel 5 – non fa praticamente nulla

All. Giampaolo 6 – La squadra tarda a carburare e si fa sorprendere. Il rigore rigenera i suoi alla fine del primo tempo. Manca quel piglio aggressivo che ha mostrato nelle ultime uscite.

Arbitro Valeri 5,5 - Richiamato dal Var assegna un rigore alla Sampdoria per il fallo di Can in area. Nella ripresa il Var entra in gioco in due occasione decisive. Rigore assegnato alla Juventus per fallo di mano, anche questa volta assegnato correttamente. Nel recupero invece annullato un gol a Saponara per fuorigioco dello stesso.

TABELLINO

JUVENTUS-SAMPDORIA:2-1

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi (82’ Costa); Dybala, Mandzukic ( 68’ Bernardeschi), Cristiano Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Bonucci, Benatia, Spinazzola, Khedira, Costa, Kean. All. Allegri.

SAMPDORIA(4-3-1-2):Audero; Sala, Ferrari,Colley, Murru; Praet, Ekdal( 82’Jankto), Linetty; Ramirez ( 72’ Saponara); Quagliarella, Caprari ( 67’ Defrel). A disp.: Rafael, Belec, Tonelli, Vieira, Junior, Rolando, Regini, Leverbe, Kownacki, Jankto. All. Giampaolo.

Marcatori: 2’, 65’ rig. Ronaldo (J), 33’ Quagliarella (S)

Arbitro: Valeri sez. di Roma

Ammoniti: 36’Matuidi (J), 37’Ferrari (S), 71’ Rugani (J)

Espulsi:

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui