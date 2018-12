EMPOLI INTER INFORTUNIO PERISIC POLITANO / Colpo di scena al 'Castellani' dove tra pochi minuti scenderà in campo l'Inter di Luciano Spalletti per affrontare l'Empoli nella gara valida per la 19a giornata di Serie A.

Contrariamente a quanto annunciato inizialmente, infatti, nel tridente offensivo nerazzurro non ci sarà Ivanma Matteoa completare il reparto con Keita Balde e Mauro Icardi. Il croato, infatti, è stato bloccato da un problema fisico e non sarà della gara.