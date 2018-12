JUVENTUS SAMPDORIA VAR GOL SAPONARA FUORIGIOCO / Finisce tra le polemiche un Juventus-Sampdoria fortemente influenzato dall'intervento del Var durante tutto l'incontro con molti episodi da una parte e dall'altra. Prima il rigore concesso alla Sampdoria per mano di Emre Can, poi il penalty fischiato alla Juventus per mano di Ferrari, quindi una serie di silent check ed infine l'episodio che più farà discutere.

Riccardo, in pieno recupero, firma infatti il 2-2 dopo un brutto errore di Mattiache mette in difficoltà il proprio compagno Alex Sandro con un rilancio sbagliato., dunque, contrasta Alex Sandro e la palla finisce sui piedi di Saponara che a giro col sinistro batte l'estremo difensore. Scatta l'esultanza, poi il richiamo del Var Maresca che invita l'arbitro Valeri a riguardare l'azione. Dal replay, il direttore di gara segnala che a toccare il pallone verso Saponara è il compagno Defrel e, quindi, annulla la rete per fuorigioco del trequartista blucerchiato che partiva da posizione irregolare.