PARMA ROMA INGLESE / Una brutta tegola per il Parma ed anche per tantissimi appassionati di fantacalcio che sui gol di Roberto Inglese hanno puntato forte quest'anno.

Al momento dell'annuncio delle formazioni ufficiali per la gara del 'Tardini' contro la, infatti, spicca l'esclusione del bomber degli emiliani. La società, con un tweet, fa sapere che il giocatore è stato fermato da una sindrome influenzale e da un virus gastrointestinale, per questo motivo non sarà dell'incontro. Spazio a Biabiany, Gervinho e Siligardi.