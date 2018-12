JUVENTUS SAMPDORIA MANO FERRARI VAR RIGORE / Tanto lavoro per il Var durante Juventus-Sampdoria contraddistinta da diversi episodi che hanno fatto discutere e richiesto l'intervento della tecnologia. Dopo il primo rigore concesso nel primo tempo per mano di Emre Can, al 63' un altro tocco di braccio, questa volta nell'area di rigore dei blucerchiati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sul corner battuto da, è il dorianoa colpire con il braccio in una dinamica per certi versi simile a quella che aveva portato al penalty per i bianconeri. L'arbitro Valeri non ha dubbi e assegna subito la massima punizione. Il Var richiama l'attenzione del direttore di gara che, per sicurezza, controlla gli schermi e dopo il check conferma la sua decisione. Dal dischetto va Cristianoche non sbaglia e firma il 2-1 che gli vale al momento la vetta della classifica marcatori.