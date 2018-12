VOTI PRIMO TEMPO JUVENTUS-SAMPDORIA/ All’Allianz Stadium le squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1-1 . Per i padroni di casa la partita si mette subito bene con il gol del solito Ronaldo dopo appena due minuti. La Juventus schiaccia i doriani nella loro metà campo per una buona mezzora, sembra gestire la partita. L’intervento del Var, chiamato per un fallo di Can, concede un calcio di rigore per la Sampdoria, realizzato da Quagliarella. Da lì in poi gli uomini di Giampaolo entrano con più carattere nel match.

JUVENTUS

Perin – 6

De Sciglio – 6,5

Rugani - 6

Chiellini - 6

Alex Sandro - 6

Can -5,5

Pjanic - 6

Matuidi - 6

Dybala – 6,5

Mandzukic -6

Cristiano Ronaldo – 6,5

All. Allegri - 6

SAMPDORIA

Audero – 5,5

Sala - 6

Ferrari - 6

Colley - 6

Murru - 6

Praet - 6

Ekdal - 6

Linetty - 6

Ramirez – 5,5

Quagliarella – 6,5

Caprari - 6

All. Giampaolo – 5,5

Arbitro Valeri – 5,5

TABELLINO

JUVENTUS-SAMPDORIA:1-1

JUVENTUS (4-3-3): Perin; De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Can, Pjanic, Matuidi; Dybala, Mandzukic, Cristiano Ronaldo. A disp.: Pinsoglio, Bonucci, Benatia, Spinazzola, Khedira, Costa, Kean, Bernardeschi. All. Allegri.

SAMPDORIA(4-3-1-2):Audero; Sala, Ferrari,Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez; Quagliarella, Caprari. A disp.: Rafael, Belec, Tonelli, Vieira, Junior, Rolando, Regini, Leverbe, Kownacki, Jankto, Defrel. All. Giampaolo.

Marcatori: 2’ Ronaldo (J), 33’ Quagliarella (S)

Arbitro: Valeri sez. di Roma

Ammoniti: 36’Matuidi (J), 37’Ferrari (S)

Espulsi:

