Juventus-Sampdoria, Paratici annuncia il 'sostituto' di Cuadrado

CALCIOMERCATO JUVENTUS CUADRADO PARATICI - La Juventus e l'allenatore Massimiliano Allegri dovranno fare a meno di Juan Cuadrado per circa tre mesi.

L'esterno colombiano è stato operato ieri per un problema al ginocchio , ma il direttore dell'area sportiva, Fabio, non è preoccupato: "Ci dispiace per Cuadrado, gli auguriamo una pronta guarigione - ha detto a 'Sky' - Ma abbiamo giocatori importanti che possono sopperire alla sua assenza". A questo punto, difficilmente partirà Leonardoche, invece, sembrava destinato a lasciare il club bianconero per trovare spazio altrove dopo la lunga riabilitazione dopo la rottura del legamento crociato.