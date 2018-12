JUVENTUS-SAMPDORIA SZCZESNY RAZZISMO KOULIBALY - Fanno ancora discutere i buu razzisti indirizzati al difensore del Napoli Kalidou Koulibaly durante il match contro l'Inter, disputato a 'San Siro', mercoledì scorso.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Sull'argomento è intervenuto, prima di, il portiere bianconero: "Fermarsi o non fermarsi, non tocca a me dirlo - le sue parole a 'Sky' - Di certo, nel calcio non c'è spazio per il razzismo. Siamo tutti fratelli di Koulibaly e gli auguriamo ogni bene".