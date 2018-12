CALCIOMERCATO MILAN INTER CAHILL / Esigenze e obiettivi in comune per Milan ed Inter che oltre a quello del campo accendono sempre di più il derby del calciomercato.

L'ultimo incrocio arriva in difesa, dove nelle ultime ore i nerazzurri si starebbero muovendo sulle tracce di un nome da tempo nei radar rossoneri. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Si tratta di Gary Cahill, centrale in scadenza di contratto ed in uscita dal Chelsea di Maurizio Sarri che non lo considera parte del progetto. Secondo il 'Corriere dello Sport' proprio negli ultimi giorni avrebbe preso quota la pista che conduce all'inglese per la difesa dell'Inter che a gennaio potrebbe salutare Miranda, orientato a cambiare aria per giocare con maggiore continuità. L'uscita del brasiliano aprirebbe una falla nella retroguardia della formazione interista che la dirigenza sarebbe ora maggiormente convinta di poter colmare con l'ex capitano dei 'Blues'.

