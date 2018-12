Lazio-Torino, caos in autogrill: tifosi granata attaccati da ultras del Bologna

LAZIO TORINO AUTOGRILL ULTRA BOLOGNA / Non accenna a placarsi il clima di tensione e guerriglia tra tifosi dopo i tristi episodi di Milano. Anzi.

Proprio questa mattina, dopo la condanna unanime del mondo del calcio e l'annuncio da parte del governo e della FIGC di nuovi provvedimenti sempre più duri per i violenti, si è registrato un nuovo, brutto caso di

Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Come riferisce il 'Corriere della Sera', edizione Torino, poco fa all'autogrill Chianti Est, in Toscana, si sono incrociati gruppi di tifosi del Torino diretti a Roma per la sfida con la Lazio e altri del Bologna, in viaggio verso la gara del 'San Paolo' col Napoli. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, gli ultras rossoblu avrebbero aggredito i granata con sassi lanciati contro il pullman dei tifosi torinesi, causando la rottura di diversi vetri che sono stati riparati con qualche cartone per poter proseguire il viaggio. All'arrivo della polizia i violenti rossoblu si sono dileguati.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui