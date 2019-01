CALCIOMERCATO INVERNALE CHIUSURA EUROPA CINA STATI UNITI/ Prende via ufficialmente il calciomercato invernale: una finestra di trasferimenti preziosa che serve alle squadre per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, oppure di sfoltirla tagliando i giocatori poco utilizzati fino a questo momento. In Italia il calciomercato invernale apre il 3 gennaio 2018 e chiuderà il 31 gennaio alle ore 20.00. Inizialmente la chiusura era prevista per il 18 gennaio, prima dell'inizio del girone di ritorno, ma le società hanno chiesto una proroga affinché coincidesse con la chiusura dei principali mercati europei come Spagna, Inghilterra o Francia.

Calciomercato invernale, le date in Europa

I principali campionati europei avranno il calciomercato invernale aperto fino al 31 gennaio 2018.

Calciomercato, dalla Cina agli Stati Uniti: le sessioni extra europee

Inchiuderanno tutti lo stesso giorno alle 23.59, praticamente quatto ore dopo la fine del mercato italiano. Dopo quella data, la finestra di trasferimenti resterà ancora aperta in paesi come(22 febbraio), Repubblica Ceca (22 febbraio), Romania (25 febbraio), Austria (6 febbraio), Lituania (24 febbraio), Israele (31 marzo), Svezia (31 marzo) o Croazia (15 febbraio).

Uscendo dall'Europa, il primo calciomercato a chiuderà sarà quello degli Emirati Arabi Uniti, il 30 gennaio. Seguono l'Arabia Saudita, il 3 febbraio, e l'Argentina, il 20 febbraio. In Cina, il calciomercato resterà aperto fino al 28 febbraio: i club cinesi avranno quindi quasi un mese per poter tentare di strappare calciatori alle società europee. In Corea del Sud la sessione si chiuderà il 28 marzo, mentre in Brasile il mercato sarà aperto fino al 3 aprile. Discorso diverso per gli Stati Uniti: la Primary Transfer Window inizierà il 13 febbraio 2019 e chiuderà il 7 maggio 2019.

