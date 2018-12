CALCIOMERCATO JUVENTUS VIVIANO RAMSEY ARSENAL / La Juventus è sempre più vicina a Ramsey. Il centrocampista può arrivare a giugno da svincolato, essendo in scadenza di contratto con l'Arsenal. Emiliano Viviano, che di Ramsey è stato compagno in Inghilterra nel 2013/2014, ne parla in un'intervista a 'Tuttosport': "E' positivo che un giocatore come lui prenda in considerazione la Serie A.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Non mi sorprenderebbe se preferisse la Juventus ad altri top club. Sarebbe un colpaccio, è un giocatore impressionante, un centrocampista che fa tutto. Mi ricorda moltoe per certi versi anche. In un 4-3-3 sarebbe perfetto con i suoi inserimenti e aumenterebbe la qualità delle rotazioni di. Viaggia sempre a mille, ha una grande intensità". Sul suo futuro, il portiere, attualmente allo, dice: "Tornare in? E' possibile".