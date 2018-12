CALCIOMERCATO MILAN FABREGAS SARRI CHELSEA / Nelle ultime ore si sono fatte sempre più insistenti le voci su un possibile addio a gennaio al Chelsea di Cesc Fabregas, nel mirino del Milan e del Monaco.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

L'allenatore dei 'Blues' Maurizioha commentato i rumours in conferenza stampa: "In quella posizione abbiamo solo due giocatori, Jorginho e Fabregas, quindi per me sarebbe davvero un problema senza Cesc. Voglio che rimanga, non conosco la decisione finale di Cesc e del club, ovviamente. Per me, però, è molto importante e se Cesc dovesse andare via penso che dovremmo comprare un altro giocatore. Non è facile perché, tecnicamente, Cesc è un giocatore molto importante e penso che nel mercato sia molto difficile trovare un giocatore con le sue caratteristiche".