CALCIOMERCATO JUVENTUS RABIOT BARCELLONA / Il Barcellona è pronto ad abbracciare Adrien Rabiot già a gennaio. Il centrocampista francese classe 1995 è in scadenza di contratto a fine stagione col Paris Saint-Germain e la trattativa per il rinnovo non è andata a buon fine.

Piace anche alla, ma è il club blaugrana ad aver mosso i passi più importanti per il giocatore.

Stando a quanto scrive 'Sport', nei primi giorni di gennaio il Barcellona presenterà ufficialmente la sua offerta scritta al giocatore: contratto quinquennale a 10 milioni di euro a stagione, più un bonus alla firma di 10 milioni. Nel caso in cui l'affare dovesse essere anticipato a gennaio, 5 di questi ultimi 10 milioni potrebbero essere dirottati nelle casse del Paris Saint-Germain.

