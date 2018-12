CALCIOMERCATO INTER MESSI EDER / L'ex attaccante dell'Inter Eder, ora allo Jiangsu Suning, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Gazzetta dello Sport'. A proposito della proprietà cinese, ha dichiarato: "Visto da dentro, si ha più netta la sensazione dell’impero che è Suning.

E hanno tutto per portare l’Inter all’altezza di quell’impero: è diventato un affare di famiglia, non in senso economico, e per loro la famiglia è tutto. Quando comprarono l’Inter dissero cose precise: sono esattamente quelle che stanno facendo. Hanno parlato di crescita: non hanno promesso scudetto e Champions subito, o di far arrivare Messi. Suning se vuole può sognare e far sognare chiunque e qualunque cosa, nel calcio. Anche Messi, sì: la questione fiscale è importante per chi gioca in Spagna e se Ronaldo è venuto alla Juve...".