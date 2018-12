Serie A, la cronaca di Udinese-Cagliari 2-0

DIRETTA UDINESE CAGLIARI FORMAZIONI / Senza vittorie da ormai cinque giornate in campionato, l'Udinese ospita alle 15 il Cagliari, reduce invece dal successo di misura sul Genoa.

Divise da cinque punti in classifica (20 per i sardi e 15 per i friulani), le due squadre hanno bisogno di punti per andare alla sosta con meno patemi d'animo per quanto riguarda la lotta salvezza, ma dovranno fare a meno del proprio numero 10, vista la squalifica die l'infortunio di Calciomercato.it seuge il match della Dacia Arena in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Musso; Ter Avest, Troost-Ekong, Nuytinck; Stryger Larsen, Fofana, Behrami, Mandragora, D'Alessandro; Pussetto, Lasagna. All. Nicola

CAGLIARI (4-3-1-2): Cragno; Srna, Ceppitelli, Pisacane, Padoin; Faragò, Bradaric, Barella; Ionita; Pavoletti, Farias. All. Maran

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 53; Napoli 41; Inte 36; Lazio 31; Sampdoria 29; Milan 28; Roma 27; Torino 26; Atalanta, Fiorentina, Sassuolo e Parma 25; Cagliari 20; Genoa 19; Spal 17; Empoli 16; Udinese 15; Bologna 13; Frosinone 10; Chievo* 5

*3 punti di penalizzazione

