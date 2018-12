CALCIOMERCATO NAPOLI RABIOT ALLAN BARELLA / Si infiamma l'asse di calciomercato tra Francia e Italia: i protagonisti sono Adrien Rabiot, Allan e Nicolò Barella.

Stando a quanto scrive oggi in edicola il 'Corriere dello Sport', il Paris Saint-Germain, consapevole di star per perdere Adrien Rabiot, ha intenzione di piazzare un colpo importante a centrocampo ed il prescelto è stato individuato in Allan.

Per acquistare il centrocampista del Napoli, il Psg è pronto a mettere sul piatto una maxi offerta da 80 milioni di euro. Il club partenopeo, per ora, non ci sente, ritenendo insostituibile il brasiliano nel progetto di Carlo Ancelotti. Non si escludono, però, rilanci dalla Francia.

Intanto, il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha impostato la sua proposta al Cagliari per l'acquisto di Nicolò Barella, nel mirino anche di Inter, Roma e club inglesi: 20 milioni di euro più i cartellini di Ounas e Rog. Il numero uno rossoblu Giulini ha rimandato il verdetto sull'offerta partenopea ad un nuovo aggiornamento tra le parti.

