CALCIOMERCATO MILAN GENOA VELOSO BERTOLACCI / Sempre rovente l'asse di calciomercato che lega Genoa e Milan, protagoniste ormai da anni di tanti affari che hanno animato le ultime sessioni.

E anche durante la prossima finestra invernale potrebbe esserci traffico in entrambe le direzioni.

Parlando delle varie opzioni che la dirigenza rossonera sta valutando per il centrocampo, infatti, 'Rai Sport' a sorpresa invita a tener d'occhio l'ipotesi Miguel Veloso, mediano classe '86 rientrato lo scorso ottobre al Genoa da svincolato. Il nome del portoghese potrebbe rientrare nell'ambito dei discorsi che le società continuano a portare avanti per Bertolacci, chiuso al Milan e orientato al ritorno in Liguria.

