CALCIOMERCATO JUVENTUS REINIER / La Juventus si conferma sempre molto attenta sul mercato dei giovani talenti in giro per il mondo e mette nel mirino un nuovo, giovanissimo gioiello brasiliano in rampa di lancio.

Si tratta diReinier Jesus Carvalho, conosciuto comee altro prodotto del sempre florido vivaio delche ha appena ceduto Lucas Paquetà al Milan.

Secondo quanto riferisce 'Rai Sport', gli scout della dirigenza bianconera si sarebbero già messi in moto sul trequartista classe 2002 che interessa già a molti club: c'è la Roma, ma pure BayernMonaco e RealMadrid.

