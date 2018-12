Calciomercato, Raiola annuncia l'addio di Balotelli: ecco la destinazione

CALCIOMERCATO RAIOLA BALOTELLI / Occhio all'occasione Mario Balotelli per il prossimo calciomercato di gennaio.

In rotta con il, l'attaccante classe '90 cambierà maglia e, probabilmente, campionato durante la sessione invernale che si aprirà ufficialmente il 3 gennaio. Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

La conferma arriva direttamente dal giornalista Paolo Paganini, conduttore di 'Calcio e mercato' in onda su 'Rai Sport', che in diretta tv svela il contenuto di un messaggio inviato dall'agente di 'SuperMario', Mino Raiola, che gli avrebbe confidato con certezza che sta lavorando al trasferimento di Balotelli a gennaio. Tra le ipotesi per il futuro c'è il ritorno in Serie A: escluso il Milan e altre ipotesi di prima fascia, ci sarebbero diversi club di livello medio-basso interessate all'operazione.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui