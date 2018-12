CALCIOMERCATO MILAN RODRIGO CAIO/ Niente da fare per il Milan per Rodrigo Caio. Il difensore centrale, ormai ex del San Paolo, ha scelto il Flamengo, stando a quanto riportato da 'Globoesporte'.

Il Milan è a caccia di un difensore centrale per il calciomercato di gennaio e il brasiliano è stato accostato ai rossoneri per la presenza di Leonardo, in ottimi rapporti con molte società e giocatori carioca, all'interno della dirigenza rossonera.

