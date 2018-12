Calciomercato Milan, Jardim dopo Gattuso? Mendes esce allo scoperto

CALCIOMERCATO MILAN JARDIM MENDES / Situazione rovente in casa Milan, con la posizione del tecnico Gennaro Gattuso che va costantemente monitorata. Montano le voci sul possibile esonero e, soprattutto, su quelli che sarebbero i nomi in corsa per sostituirlo alla guida del club rossonero.

Fa rumore, in particolare, l'indiscrezione secondo cui si starebbe valutando la possibilità di affidare la panchina addirittura a Leonardo , ma non solo.

Clicca Qui per tutte le ultime notizie sul calciomercato.

Nelle scorse ore sono circolate notizie che parlano anche di altri nomi esteri, che però hanno rapidamente perso quota. Da Laurent Blanc a, soprattutto, Leonardo Jardim. Dell'ex tecnico del Monaco ha parlato in collegamento da Milano durante la trasmissione 'Calcio e mercato' in onda su 'Rai Sport' la nota giornalista Claudia Garcia che, molto vicina al potente agente Jorge Mendes, svela di aver parlato proprio in serata con il super procuratore che cura gli interessi, tra gli altri, dell'allenatore Jardim. Mendes, interrogato sulla possibilità rossonera per il suo assistito, le avrebbe prontamente smentito tale ipotesi, spiegando che al momento non è un'opzione percorribile.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui