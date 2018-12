CALCIOMERCATO INTER MILAN NAINGGOLAN HIGUAIN/ Uno è stato sospeso per la sfida contro il Napoli, l'altro non segna ormai dal 28 ottobre. No, non stiamo parlando di due giocatori qualsiasi, bensì di Radja Nainggolan e Gonzalo Higuain, colpi stellari del calciomercato di Inter e Milan dell'ultima estate.

Il belga e l'argentino non stanno vivendo un gran momento a Milano e anche Pierpaolo, ex dirigente sportivo di Napoli e Atalanta, ne ha parlato ai microfoni di 'RaiSport': "Io non credo che andranno via a gennaio. Nainggolan perché sarebbe il fallimento della scelta die l’Inter ha fatto partire, abbiamo visto tutti che è uno dei giovani più interessanti per il futuro del calcio italiano. Idem per Higuain". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Marino ha poi aggiunto sul Pipita: "E' in prestito al Milan e la Juventus pretenderebbe il riscatto. E poi il Milan cedendo Higuain avrebbe bisogno di due punte, impresa impossibile a gennaio".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui