CALCIOMERCATO JUVENTUS PSG ISCO / C'è una nuova ed agguerrita pretendente pronta a complicare i piani della Juventus nella corsa ad uno dei sogni del mercato bianconero. Stiamo parlando di Isco, gioiello del Real Madrid che con Santiago Solari in panchina non sta trovando spazio con continuità ed i rapporti sembrerebbero incrinati a tal punto da far impazzare le voci sul suo addio.

Complicato a gennaio, molto più probabile in estate. CLICCA QUI per leggere tutte le news sul mercato della Juve.

La Juventus si è messa in ascolto, pronta ad entrare in scena per piazzare al colpaccio. Occhio però al Paris Saint-Germain che sta provando a giocare d'anticipo. Secondo quanto riferisce lo spagnolo 'As' che cita fonti francesi, infatti, in queste ore a Parigi il papà-agente di Isco ha incontrato i vertici del club parigino che spinge per arrivare ad un accordo già a gennaio. I limiti del fair play finanziario complicano i piani, ma il PSG rischia di perdere Rabiot e Lassana Diarra e vorrebbe puntare con forza su Isco per rimpolpare il centrocampo. Attenzione anche al nome di Mascarell dello Schalke 04.

