Barcellona, colpo di scena Piqué: il piano per diventare presidente

BARCELLONA PIQUE PRESIDENTE / Dal campo alla presidenza.

È questo il piano di Gerard, (quasi) una vita intera spesa per il, dal settore giovanile alla storia della prima squadra e poi alla guida della società.

Lo riferisce 'Mundo Deportivo', secondo cui il centrale catalano, 32 anni a febbraio, avrebbe programmato di ritirarsi dal calcio giocato nel 2020 per prepararsi con un anno di anticipo alle elezioni per la presidenza del club blaugrana, in programma nel 2021. Un piano ambizioso, che prevederebbe un nuovo progetto tecnico con tanti grandi ex della storia recente di ritorno nel club. Da Puyol come segretario tecnico alla coppia Xavi-Iniesta in panchina.

