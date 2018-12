CALCIOMERCATO INTER MIRANDA/ Joao Miranda, difensore centrale dell'Inter, è in uscita dalla rosa nerazzurra. Il brasiliano, arrivato a Milano nell'estate di calciomercato del 2015, è stato più volte accostato al Flamengo ma ora gli scenari potrebbero cambiare.

Infatti, dopo le rivelazioni a 'Globoesporte' di Rodrigo Caio sul mancato trasferimento al Barcellona , il giocatore del San Paolo è stato avvicinato proprio al club rossonero. Per le ultime notizie sul calciomercato dei nerazzurri---> clicca qui!

Un passaggio di Rodrigo Caio al Flamengo, escluderebbe la partenza di Miranda verso Rio de Janeiro, aprendo nuovi orizzonti sul suo futuro all'Inter. In questa stagione, l'ex Atletico Madrid ha collezionato 10 presenze: 7 in Serie A e 3 in Champions League.

