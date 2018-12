CALCIOMERCATO INTER OZIL / Si fa rovente la situazione attorno a Mesut Özil, soprattutto dopo gli sviluppi delle ultimissime ore. Nonostante il rinnovo dello scorso febbraio, il trequartista tedesco dell'Arsenal è finito al centro delle voci di calciomercato a causa dello scarso feeling col manager Unai Emery che non lo considera un titolare inamovibile e, anzi, continua ad escluderlo dai big match soprattutto in trasferta. E l'ultima esclusione sta facendo rumore proprio in queste ore.

L'Arsenal, infatti, è arrivato in serata a Liverpool dove domani affronterà i 'Reds' di Jurgen Klopp primi in classifica nel big match di Premier League e la notizia clamorosa è l'esclusione di Özil addirittura dai convocati per la gara, tanto che non era presente sul pullman da cui è scesa l'intera squadra.

Notizia importante per le tante pretendenti del tedesco, tra cui in particolar modo l'Inter che da settimane viene accostata al giocatore che potrebbe chiedere la cessione addirittura già a gennaio. Soprattutto se, come sembra, all'Arsenal dovesse sbarcare a breve Ever Banega. L'Ad interista Beppe Marotta ha escluso grandi colpi a sensazione nel prossimo mercato invernale, ma un'occasione del genere non può essere scartata a priori.

