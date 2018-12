Calciomercato Napoli, Hamsik out: occasione per Diawara

CALCIOMERCATO NAPOLI DIAWARA / Napoli impegnato controil Bologna nella 19a giornata di Serie A. Smaltita la delusione per la beffarda sconfitta contro l'Inter, i ragazzi di Ancelotti affronteranno la squadra di Inzaghi orfani di Koulibaly, Hamsik e Insigne. Proprio l'assenza del capitano potrebbe favorire l'ingresso da titolare di Amadou Diawara, reduce da una prima parte di stagione altalenante.

Il centrocampista classe 1997, proprio contro la sua ex squadra, potrebbe quindi avere l'occasione di convincere tecnico e dirigenza a puntare ancora su di lui in futuro. Nonostante le tante indiscrezioni, finora non sono arrivate proposte concrete per Diawara , valutato 50 milioni di euro da. Questa la probabile formazione del Napoli contro il Bologna:

NAPOLI (4-4-2): Meret; Hysaj, Albiol, Maksimovic, Ghoulam; Callejon, Diawara, Allan, Verdi; Milik, Mertens. Allenatore: Ancelotti

