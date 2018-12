CALCIOMERCATO JUVENTUS SAMPDORIA / Juventus-Sampdoria aprirà domani la 19a giornata di Serie A. Reduci dal pareggio in casa dell'Atalanta, i bianconeri riceveranno una squadra in grande forma, come dimostrano le tre vittorie consecutive racimolate dai ragazzi di Giampaolo. Per la dirigenza juventina sarà l'occasione giusta per osservare da vicino alcuni talenti già seguiti nelle scorse sessioni di calciomercato. Così, probabile titolare nell'undici blucerchiato, Dennis Praet vivrà un sabato importante per il suo futuro, avendo la possibilità di mettersi in mostra allo 'Stadium' contro la capolista.

Calciomercato Juventus, non solo Praet: gli affari con la Sampdoria

Il centrocampista classe 1994, che un mese fa ha firmato il rinnovo con la Sampdoria , ormai da tempo è presente nella lista della Juventus , che per la linea mediana in passato è stata accostata anche al 23enne Clicca qui per gli ultimi aggiornamenti sulla tua squadra del cuore.

Praet , domani alle ore 12,30, sarà quindi chiamato a una grande prestazione per favorire il suo passaggio a Torino la prossima estate. Tuttavia, tra i calciatori della Sampdoria che potrebbero interessare la Juventus nelle future sessioni di mercato figurano anche Joachim Andersen e Bartosz Bereszynski, entrambi indisponibili nella gara di domani. Il primo, centrale difensivo danese classe 1996, è tra le giovani sorprese del campionato in corso, nel quale ha disputato tutte la partite da titolare trovando il gol in una occasione: su di lui, oltre alla Juventus, ci sono anche gli occhi di Napoli e Inter. Il secondo, infine, è un esterno capace di agire su entrambe le corsie: in ottima bianconera potrebbe rientrare come valido rincalzo ai titolari.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui