p>NEWS NAPOLI SARRI KOULIBALY/ Intervenuto in conferenza stampa, l'ex tecnico delMaurizioha parlato così del problema razzismo in Italia dopo i fatti accaduti anel match di campionato contro l'Inter:

"Il calcio italiano ha diversi problemi riguardo al razzismo, specialmente quando si tratta di Napoli - ha spiegato Sarri - Quando io ero l'allenatore, ci siamo fermati in due partite: a Roma con la Lazio e a Genova con la Sampdoria. Mi dispiace tanto per Koulibaly perché è un uomo meraviglioso, sono dispiaciuto per quello che gli è successo. Credo che in Italia si possa fare di più per risolvere questo problema".

