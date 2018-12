Napoli-Bologna, i convocati di Ancelotti: out tre campioni

NAPOLI BOLOGNA CONVOCATI / Il Napoli ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Bologna, valevole per l'ultima giornata del girone di andata in Serie A.

Ancelotti, che dovrà fare a meno degli squalificati, ha chiamato 21 elementi: Meret, Ospina, Karnezis, Albiol, Malcuit, Ghoulam, Luperto, Maksimovic, Mario Rui, Hysaj, Rog, Allan, Diawara, Zielinski, Fabian Ruiz, Callejon, Ounas, Younes, Verdi, Mertens, Milik.