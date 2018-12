Calciomercato Lazio, UFFICIALE: Perea lascia

CALCIOMERCATO LAZIO UFFICIALE PEREA/ Finisce l'avventura di Brayan Perea alla Lazio.

Con un comunicato ufficiale, la società biancoceleste ha annunciato la risoluzione consensuale del contratto con l'attaccante colombiano. Arrivato nella capitale nell'estate del 2013, Perea ha sempre avuto difficoltà in maglia biancoceleste. Nel corso degli anni è stato mandato in prestito al Perugia, al Troyes e al Lugo. Tornato a Roma, non è mai rientrato nei piani del tecnico Simone. Il bilancio complessivo della sua esperienza biancoceleste è di 5 gol in 33 presenze.