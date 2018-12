CALCIOMERCATO NANTES SALA SERIE A ITALIA / In Francia si sta mettendo in grande mostra Emiliano Sala. Bomber del Nantes di Vahid Halilhodzic con 12 gol all'attivo nell'attuale Ligue 1, stando a quanto raccolto in esclusiva da Calciomercato.it, il centravanti argentino è da tempo un obiettivo dei club italiani.

Cresciuto nele con un fisico imponente (è alto poco meno di un metro e novanta) che lo rende perfetto per il nostro calcio, il classe '90 è in scadenza nel giugno 2020 e nel mirino anche di Roberto: è in possesso del passaporto italiano e ha le caratteristiche ideali, tra cui il fiuto per il gol, cercate disperatamente dal ct azzurro. Ecco che Sala, nel momento migliore della sua carriera (raggiunta in metà stagione già quota massima di gol degli ultimi due anni), potrebbe davvero essere una pedina utile per molti, ine in Nazionale. Per le ultime news di calciomercato CLICCA QUI