EMPOLI INTER SPALLETTI / Ventidue i convocati da Luciano Spalletti per Empoli-Inter, gara che chiuderà il girone di andata dei nerazzurri. Dopo il successo contro il Napoli, la squadra interista va alla ricerca di una conferma per provare ad allontanare le inseguitrici e tenere il passo o accorciare su Napoli e Juventus.

Anticipato dal tecnico in conferenza stampa, è confermato il ritorno a disposizione di Radja: dopo essere stato sospeso per motivi disciplinari e quindi aver saltato la gara di Santo Stefano, il belga è stato inserito nell'elenco dei convocati ma bisognerà vedere se siederà in panchina o scenderà in campo dal primo minuto.

Portieri: 1 Handanovic, 27 Padelli, 46 Berni;

Difensori: 2 Vrsaljko, 6 De Vrij, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 23 Miranda, 29 Dalbert, 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar;

Centrocampisti: 5 Gagliardini, 8 Vecino, 14 Nainggolan, 15 Joao Mario, 20 Borja Valero, 44 Perisic;

Attaccanti: 9 Icardi, 10 Lautaro Martinez, 11 Keita Balde, 16 Politano, 87 Candreva.

