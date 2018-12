CALCIOMERCATO REAL MADRID HAZARD / Il nome di Eden Hazard è ormai da tempo in orbita Real Madrid: il trequartista belga, da Sarri utilizzato anche come falso nove nelle ultime uscite del Chelsea, potrebbe lasciare i 'Blues' e sbarcare al 'Bernabeu' anche se la società londinese vuole rimandare qualsiasi discorso alla prossima estate.

Le ultime notizie di calciomercato: CLICCA QUI

Chiede chiarezza anche Maurizio Sarri che in conferenza stampa ha alzato la voce rispondendo proprio alle domande sul futuro di Hazard: "Non sono il presidente né il responsabile del mercato: sono l'allenatore del Chelsea e voglio parlare di quello che Hazard fa il campo. Certo che il problema va risolto". Chiare le parole di Sarri che in attacco ha alternato con risultati non sempre soddisfacenti lo stesso Hazard, Giroud e Morata. Proprio lo spagnolo è al centro delle voci su un possibile scambio con Higuain: l'ex Real Madrid finire al Milan con il Pipita al Chelsea.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui