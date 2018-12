CALCIOMERCATO NAPOLI VERDI / Corteggiato per un anno, il Napoli è riuscito ad acquistare Simone Verdi dal Bologna in estate: un affare oneroso, il secondo acquisto più caro del calciomercato estivo dopo Meret. L'attaccante nei primi sei mesi azzurri ha dovuto però fare i conti con gli infortuni e ha passato gran parte delle prime settimane azzurre ai box.

Sei presenze complessive per un totale di poco più di duecento minuti il magro bottino del calciatore con la maglia del Napoli. Questo però non ha fatto scemare l'interesse nei suoi confronti tanto che, si legge su 'Il Roma', ildiha bussato alla porta di De Laurentiis proprio per chiedere Verdi: le ultime di calciomercato, CLICCA QUI

I 'magpies', quindicesimi in Premier League, vorrebbero il calciatore in prestito ma il club partenopeo non ha intenzione di privarsi del 26enne di Broni. Anzi, domani contro la sua ex squadra Verdi potrebbe tornare in campo dal primo minuto.

