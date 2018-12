CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO HIGUAIN / Gattuso non è a rischio esonero e non c'è una trattativa col Chelsea per Higuain. Dopo la conferenza stampa pre-Spal del tecnico rossonero, Leonardo e Paolo Maldini hanno avuto un colloquio - non organizzato - coi giornalisti spegnendo (o provando a...) tutte o quasi le voci di calciomercato delle ultime settimane. Si parte, appunto, da Gattuso: "Non abbiamo mai pensato di cambiarlo - le parole dei due dirigenti rossoneri - ma serve una scossa a partire da domani". Si passa poi al mercato di gennaio e ovviamente a Higuain: "Sarà una finestra di opportunità, perché non possiamo pensare di prendere questo e quello.

Vi dico che dopo l'acquisto dila Uefa ci ha subito mandato una lettere di 'diffida'... 'Pipita' al Chelsea? Mai parlato con il club inglese e mai ricevuto dal suo entourage segnali di volontà di andare via. Qui comunque resta solo chi ha voglia di rimanere".

Le dichiarazioni di Leonardo e Maldini su Gattuso e Higuain vanno prese con le pinze, in sostanza fanno parte del gioco. La realtà è che il tecnico rischia davvero grosso, in caso di risultato negativo contro la Spal potrebbe davvero salutare, e che il bomber argentino - ormai a secco da tempo - è assai allettato dall'idea di ricongiungersi al Chelsea con Sarri. Con l'ok della Juventus, ancora proprietaria del suo cartellino, potrebbe trasferirsi a Londra in cambio di Alvaro Morata.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui