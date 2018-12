Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

p>CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI /alza la voce alla domanda circa la possibilità dell'arrivo di qualche rinforzo neldi gennaio: "Ho sentito un po' di robe dopo il pareggio di Bergamo - le parole del tecnico dellaalla vigilia della sfida di Serie A contro la Sampdoria - Vediamo come finiamo domani: male che vada finiamo a 50 punti. Ho sentito parlare di crisi dopo l'Atalanta dove abbiamo fatto un risultato straordinario, pareggiando in 10. Al momento la squadra ha fatto 16 vittorie e 2 pareggi e no sono pochi. Siamo arrivati primi nel girone di: quando sento dire la juve è in crisi, forse il panettone è andato di traverso. Magari qualcuno scherzava...", ha concluso.