Calciomercato Milan, Rodrigo Caio rompe il silenzio

CALCIOMERCATO MILAN RODRIGO CAIO / Rodrigo Caio e la Spagna sembrano due rette parallele destinate a non incontrarsi mai. Per la terza volta nel giro di pochi anni, il difensore brasiliano non è riuscito a formalizzare il proprio passaggio in una squadra della Liga. Anni fa, dopo alcuni problemi durante le visite mediche, saltò il suo trasferimento all'Atletico Madrid e al Valencia, mentre di recente è sfumato proprio sul più bello il passaggio al Barcellona in prestito con diritto di riscatto.

Questa volta, il rammarico è forse ancora più grosso, visto che il calciatore aveva già superato le visite mediche con i blaugrana quando ha saputo che il club catalano aveva scelto

"Si trattava solamente di sei mesi - ha esordito il giocatore del San Paolo a 'Globo Esporte' - però era una grande opportunità per giocare in Europa in un grande club e mostrare il mio calcio. Ora la cosa importante è avere la testa tranquilla perché ho un contratto con il San Paolo. Ho fatto le visite mediche e le avevo passate, però loro avevano due opzioni. Quando sono uscito dalle visite ho saputo che avevano già annunciato Murillo. Una scelta dettata anche dal fatto che lui giocava già in Spagna, mentre io avrei avuto bisogno di un periodo di adattamento". Seguito in Francia e Portogallo, Rodrigo Caio è stato trattato anche dal Milan.

