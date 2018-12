CALCIOMERCATO MILAN GATTUSO / In conferenza stampa prima della gara con la Spal, il tecnico Rino Gattuso ha risposto alle domande anche sulla sua posizione e sulle voci di esonero: "Arrivano degli spifferi che noi dovremo essere bravi a non far arrivare più. Il mese di dicembre è stato disastroso, ma negli ultimi anni il Milan non ha avuto una media punti come la nostra. E' da tempo che si parla di un mio esonero, dell'arrivo di un altro allenatore, ma dai miei dirigenti sento fiducia.

E' normale però che debbano arrivare i risultati, altrimenti a pagare è l'allenatore".

Gattuso poi ha aggiunto: "Io e il mio staff non siamo qua a pettinare le bambole, c'è grandissima voglia di continuare il percorso con questi ragazzi. ma ora nella mia testa non c'è un pensiero al mio futuro, sono onorato di essere qui. alle voci ci sono abituato, ma vado avanti. l'importante è avere la squadra in mano e continuare a lavorare, poi vediamo cosa succederà. Ogni giorno parlo negli occhi con Maldini e Leonardo, da parte loro c'è vicinanza. le voci, non solo su di me, fanno diventare tutto più difficile anche per i miei giocatori".

