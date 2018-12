CALCIOMERCATO CROTONE ODDO / Nuovo cambio di guida tecnica per il Crotone: Massimo Oddo ha rassegnato le dimissioni da allenatore della formazione calabrese. L'ex Udinese aveva preso il posto di Stroppa - ora richiamato dalla società - lo scorso 29 ottobre senza però riuscire a dare la svolta alla stagione della squadra, impelagata nella lotta per non retrocedere.

Appena due i punti conquistati in otto giornate e la decisione di lasciare arrivata oggi.

Questo il comunicato del Crotone: "Il Football Club Crotone comunica che, nella giornata odierna, Massimo Oddo ha presentato le proprie dimissioni da allenatore della Prima squadra. La panchina è stata nuovamente affidata al tecnico Giovanni Stroppa, che nelle prossime ore raggiungerà la squadra. Nel ringraziare mister Oddo per l’impegno profuso, la Società gli augura un caloroso in bocca al lupo per il prosieguo della sua carriera".

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui