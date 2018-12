JUVENTUS-SAMPDORIA GIAMPAOLO CONFERENZA / Juventus-Sampdoria aprirà domani alle 12.30 l'ultima giornata del girone d'andata di Serie A. A presentare la sfida dello Stadium ci ha pensato in conferenza stampa l'allenatore blucerchiato Marco Giampaolo che si è soffermato in particolar modo sull'undici titolare che scenderà in campo domani: "La formazione la fa il dottore domani. Non siamo messi bene. Stasera abbiamo una riunione con il dottore e vedremo. Bereszynski, Regini e Barreto sono fuori, Andersen è squalificato.

Sono assenze pesanti nell’economia della squadra, se a questo devo aggiungere qualche defezione diventa complicato. Gioca Colley e uno fra Tonelli e Ferrari fra chi sta meglio". CLICCA QUI per leggere tutte le news della giornata.

Giampaolo ha quindi spostato il tiro sul pericolo pubblico numero uno, CR7: "Lo abbiamo anche noi un Ronaldo in squadra. È stimolante giocare contro il portoghese, ma non dimentichiamoci gli altri. Hanno un potenziale offensivo straordinario. Fare una grande partita ha una cassa di risonanza importante. Quagliarella è il Ronaldo della Sampdoria? Ha una percentuale realizzativa molto alta, ogni domenica lascia la sua firma. È il nostro Ronaldo, ma lo sarebbe in qualsiasi squadra."

