MILAN SPAL CONFERENZA STAMPA GATTUSO / Periodo complicato per il Milan di Gattuso, che cerca il rilancio contro la Spal, in una partita valevole per la 19a giornata di Serie A. Il tecnico in conferenza stampa alla vigilia del match di 'San Siro'.

Segui le parole del mister con Calciomercato.it LIVE:

KOULIBALY - "Sono d'accordo con quello che ha detto Ancelotti dopo Inter-Napoli. Però devo dire che mercoledì sono magari stati quattro imbecilli, non tutto lo stadio. Il razzismo è un problema, c'è bisogno di rispetto per tutti. Lui è un carrarmato, penso che quei cori vengono anche fatti per paura".

DONNARUMMA - "La stagione di Gigio è positiva, per l'età che ha è un fenomeno, uno dei migliori portieri al mondo. Spesso viene giudicato in maniera errata, ma noi ce lo teniamo stretto".

FROSINONE - "Non mi è piaciuto l'approccio, avremmo potuto vincerla ma anche perderla. Purtroppo non ci riesce niente. Ma questo non è il momento peggiore. Il peggiore è stato l'anno scorso a Verona...".

CASTILLEJO - "A Frosinone non ha saltato due volte l'uomo e poi si è perso. Ci vuole tranquillità, ma parlo per tutti".

HIGUAIN - "Voglio vedere l'Higuain del secondo tempo a Frosinone. Sicuramente sta pagando l'espulsione e il rigore con la Juve. Comunque i suoi numeri sono quelli degli anni passati, solo che ora gli manca il gol.

Fisicamente sta bene, qualcosa a livello mentrale ha influito".

SPAL - "Abbiamo il dovere di fare qualcosa in più, domani voglio vedere una squadra decisa, con la bava alla bocca. La paura bisogna metterla da parte".

SUSO - "Ha ancora un po' di fastidio, oggi lo proviamo e decideremo".

CALHANOGLU - "Rimarrà qui fino a quando sarò io l'allenatore del Milan. Lui non sta rendendo al massimo cosìccome altri, Cutrone, Castillejo, Higuain...".

PRESSIONI - "So da dove sono partita e che educazione mi hanno dato i miei genitori. Tante volte, come dice anche mio padre, mi assumo troppe responsabilità. Io per chi mi sta vicino sono disposto a gettarmi nel fuoco. Questa squadra sotto la mia gestione ha dimostrato che sul piano caratteriale deve fare ancora dei passi in avanti. L'unica mia strada è lavorare come piace a me, vediamo se poi qualcuno cambierà idea su di me".

CONTI - "Ad oggi non è ancora pronto per giocare 90'".

CHAMPIONS - "Arrivare tra i primi quattro è il nostro scudetto. Ora è inutile guardarsi indietro, dobbiamo restare attaccati al quarto posto per poi giocarci tutto in primavera".

Milan-Spal, da Caldara a Biglia: Gattuso fa il punto sugli infortunati

Da Biglia a Caldara e Strinic, Gennaro Gattuso ha anche fatto il punto sugli infortunati alla vigilia di Milan-Spal: "Caldara torna a febbraio. Borini domani sarà dei nostri, Bertolacci è a disposizione. Biglia tornerà a disposizione dopo il mese di gennaio. Strinic? Ha avuto una ricaduta al polpaccio, tornerà quando riprenderemo a gennaio".

