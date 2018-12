Calciomercato Milan, Borini via: ecco le cifre dell'affare!

CALCIOMERCATO MILAN BORINI AGENTE / La cessione di Borini si avvicina. L'attaccante è pronto a lasciare il Milan per vestire la maglia dello Shenzen. Chi è già volato in Asia, ad Hong Kong, è l'agente dell'attaccante, che sta trattando con il club sulla base di un triennale a 5 milioni di euro.

Per il Milan - secondo quanto riportato da 'Tuttosport' - un'offerta da. Sembra davvero tutto apparecchiato per una cessione che farebbe fare un'importante plusvalenza ai rossoneri