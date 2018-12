CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY / Una marcia che pare inarrestabile. La Juventus continua a guidare la testa della classifica di Serie A con 16 vittorie e 2 soli pareggi nelle 18 sfide giocate. Domani a Torino arriva la Sampdoria, ma i bianconeri puntano a concludere imbattuti il girone d'andata. Vista quindi l'ottima stagione fin qui disputata, pare difficile che il club campione d'Italia in carica possa fare operazioni importanti per questo gennaio a meno di cessioni. La sessione invernale di calciomercato viene definita 'di riparazione' non a caso e nella rosa della Juventus non c'è molto da riparare. La dirigenza bianconera, guidata da Fabio Paratici, resta però sempre vigile e guarda già al prossimo giugno. Tanti sono i nomi nel mirino: dagli esuberi di casa Real Madrid come Isco, Marcelo o il colombiano James Rodriguez (in prestito al Bayern Monaco) ai giocatori in scadenza di contratto, su tutti Aaron Ramsey, fino ai migliori prospetti europei e non solo.

Calciomercato Juventus, sì a Ramsey mentre si allontana Rabiot

Il nome più accostato nelle ultime ore alla Juventus è quello di Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese non è intenzionato a rinnovare il proprio contratto con l'Arsenal e lascerà dunque Londra. Su di lui è fortissimo l'interesse, oltre che dei bianconeri, anche di Milan, Inter, Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. La Juve però sembra in vantaggio, sia perché destinazione gradita al giocatore, sia perché in grado di soddisfare la richiesta economica del ragazzo. Un'operazione dunque alla Emre Can, che potrebbe ufficializzarsi subito dopo la sessione invernale. Tra i nomi che si svincoleranno non va poi scordato Adrien Rabiot. Il francese non appare intenzionato a firmare il rinnovo con il Psg, ma in questo caso in vantaggio sembra esserci il Barcellona. CLICCA QUI per leggere tutte le news sul mercato della Juve.

Calciomercato Juventus, da De Ligt a Todibo: linea verde in difesa

Matthijs De Ligt è certamente uno dei migliori prospetti europei per quanto riguarda il ruolo di difensore centrale. Classe 1999, già titolare da tempo nell'Ajax, ora è una pedina chiave anche della nazionale olandese.

Calciomercato Juventus, dal ritorno di Pogba ai colpi 'Galactici'

De Ligt ha saputo conquistare tutti e le grandi d'Europa sono pronte ad acquistarlo. Dalal Paris Saint-Germain, fino al Barcellona. Anche il giovane difensore è però un obiettivo del calciomercato Juventus . I bianconeri lo monitorano da tempo e hanno incontrato il giocatore e la dirigenza dell'Ajax, con il presidente Agnelli che si sarebbe mosso in prima persona . In difesa piace anche, difensore del seguito con molta attenzione dal Napoli e dalle big inglesi . Altro nome monitorato per il reparto arretrato è il giovane, difensore del, anche lui classe 1999. In casa 'Xeneizes' c'è poi un altro nome seguito con particolare interesse, quello di Agustin, centrocampista classe 2000, su cui sembra essere in vantaggio il. Mentre per l'attacco è duello con l'Inter per il giovane portoghese

Il grande sogno per il mercato estivo in casa bianconera sembra però essere il ritorno di Paul Pogba. Cercato anche in estate, il francese era finito anche nel mirino del Barcellona. Un rapporto ormai logoro con Mourinho pareva aver messo la parola fine sulla sua permanenza a Manchester, ma con l'addio del tecnico portoghese la situazione è tutta da valutare, soprattutto visto l'ultima prestazione del giocatore contro l'Huddersfield (doppietta). Ma Pogba non è solo l'unico grande nome sulla lista di Paratici. Si guarda con attenzione anche in casa Real Madrid. Marcelo continua a stuzzicare e nonostante il rinnovo di Alex Sandro l'ipotesi resta comunque percorribile. Attenzione poi alla figura di Jorge Mendes, che potrebbe intercedere per portare in bianconero James Rodriguez. Il colombiano non pare intezionato a restare a Monaco e neppure a tornare a Madrid. L'ultimo grande nome è quello di Isco: lo spagnolo è in rotta con il nuovo tecnico Solari e potrebbe forzare la mano per l'addio alle 'Merengues'.

