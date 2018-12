Calciomercato Spal, sondaggio Fiorentina per Viviano: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO SPAL VIVIANO FIORENTINA SPORTING CP - Ve lo raccontiamo da diverso tempo: Emiliano Viviano è un obiettivo concreto della Spal per gennaio. Come spiegato dalla nostra redazione, sono stati fatti dei passi in avanti per quanto riguarda il suo arrivo alla corte di Leonardo Semplici a gennaio, ma manca ancora qualcosa.

Oltre al definitivo via libera dello, cessione in prestito con diritto di riscatto, bisogna cercare di giungere alla definitiva quadratura del cerchio per quanto riguarda l'ingaggio del 33enne portiere: i ferraresi si attendono una 'mano' da parte del club lusitano. Nel frattempo, si è parlato di un sondaggio per l'ex Sampdoria da parte della, a caccia di un portiere d'esperienza da affiancare a: allo stato attuale, però, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , questa possibilità non risulta concreta. La Spal resta in pole, nei primi giorni di gennaio si potrebbe arrivare alla definizione. In un senso o nell'altro.