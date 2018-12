Calciomercato Bologna, triplice colpo salvezza

CALCIOMERCATO BOLOGNA SANSONE OGBONNA BERTOLACCI - Terzultimo posto in classifica con 13 punti in 18 giornate. Il Bologna avrà bisogno di un grande girone di ritorno per salvarsi e la dirigenza rossoblu ha intenzione di rinforzare la rosa sul mercato con almeno un acquisto per reparto.

Secondo la 'Gazzetta dello Sport', in difesa i felsinei puntano a riportare in Italia il centrale Angelodel, a centrocampo si tratta con ilper la mezzala Andreamentre in attacco pare a buon punto la trattativa con ilper Nicola