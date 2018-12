Calciomercato Atalanta, offerta dall'Arabia Saudita per Gomez

CALCIOMERCATO ATALANTA PAPU GOMEZ AL-HILAL - L'Atalanta si mangia le mani per il pareggio subito in rimonta, e in 11 contro 10, contro la capolista Juventus. E, nel frattempo, deve difendersi dall'assalto dell'Al-Hilal al Papu Gomez.

Il numero 10 argentino è finito nel mirino della società araba che ha pronta un'offerta da 10 milioni di euro per il cartellino e cifre da capogiro per l'ingaggio del 30enne capitano dei nerazzurri. Al momento, tutto fa pensare ad una permanenza del calciatore in Lombardia. Vedremo se qualcosa cambierà nelle prossime settimane.