CALCIOMERCATO JUVENTUS RAMSEY PSG / E' di ieri la notizia di un accordo tra la Juventus e Ramsey per le prossime stagioni. Il centrocampista gallese lascerà l'Arsenal il prossimo 30 giugno e sono tante le squadre interessate a lui: i bianconeri avrebbero, però, battuto la grande concorrenza.

Calciomercato.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre ultime notizie seguici qui

Ma dall'Inghilterra rilanciano con un possibile inserimento del. I francesi, che perderanno, non sembrano intenzionati a mollare. Per restare aggiornato con tutte le news sul calciomercato bianconero e non solo CLICCA QUI . Il Psg - secondo quanto riporta 'SkySports' - avrebbe in programma un incontro con Ramsey per provare a convincerlo a giocare dalla prossima estate nel capoluogo francese.